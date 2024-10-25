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Кьюбан ответил, что будет грозить жителям США, если на выборах победит Трамп

Кьюбан ответил, что будет грозить жителям США, если на выборах победит Трамп
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Бизнесмен и совладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан во время разговора с кандидаткой в президенты США Камалой Харрис раскритиковал другого кандидата на этот пост Дональда Трампа. Ранее Трамп заявлял, что, в случае если избиратели выберут его, он введёт пошлины на все товары из Китая, чтобы стимулировать их производить на территории США.

«Для меня Дональд Трамп – это Гринч, который украл Рождество. В следующем году в это же время мы будем думать о рождественских подарках для наших детей, и, если он введёт 60-процентные пошлины на все товары из Китая, цены на подарки вырастут. А вдруг, совершенно внезапно, всё, что вы хотели подарить своим детям на Рождество, больше не имеет смысла. Дональд Трамп разрушил это», — сказал Кьюбан на канале Kamala Harris в YouTube.

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