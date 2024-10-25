Гершон Ябуселе оценил шансы команд Евролиги конкурировать с клубами НБА

Французский тяжёлый форвард «Филадельфии Сиксерс» Гершон Ябуселе поделился мнением о шансах команд Евролиги в потенциальном матче с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Гершон является чемпионом Евролиги в составе мадридского «Реала».

«Пока рано высказываться на эту тему, ведь я сыграл только один матч. Однако я всегда говорил, что некоторые из лучших команд Евролиги наверняка могут конкурировать с некоторыми командами НБА. Но я не говорю о лучших командах НБА. Это две разные лиги», — приводит слова Ябуселе Eurohoops.

В матче этого сезона НБА с «Милуоки Бакс» (109:124) Ябуселе набрал 10 очков, а также совершил четыре подбора и отдал три результативные передачи.

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