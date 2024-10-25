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Тренер Егора Дёмина в США прояснил ситуацию с допуском россиянина до участия в NCAA

Тренер Егора Дёмина в США прояснил ситуацию с допуском россиянина до участия в NCAA
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Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился информацией о допуске российского баскетболиста Егора Дёмина до участия в студенческой американской лиге NCAA.

«Егор готов к выходу на паркет. Михайло [Боскович] работает с комиссией по соблюдению правил, и всё в их руках… Я просто опираюсь на то, что мне говорят представители комиссии. Думаю, возможны разные варианты развития событий», — приводит слова Янга Sports Illustrated.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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