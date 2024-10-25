Тренер Егора Дёмина в США прояснил ситуацию с допуском россиянина до участия в NCAA

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился информацией о допуске российского баскетболиста Егора Дёмина до участия в студенческой американской лиге NCAA.

«Егор готов к выходу на паркет. Михайло [Боскович] работает с комиссией по соблюдению правил, и всё в их руках… Я просто опираюсь на то, что мне говорят представители комиссии. Думаю, возможны разные варианты развития событий», — приводит слова Янга Sports Illustrated.

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