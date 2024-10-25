«Его понимание игры впечатляет». Тренер Кевин Янг — о россиянине Егоре Дёмине

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг высказался о российском игроке его команды Егоре Дёмине, который следующий сезон проведёт в американской студенческой лиге NCAA.

«Его общее понимание игры действительно впечатляет. Парням нравится играть с ним, потому что он хорошо пасует. Мы будем использовать его по всей площадке, и я думаю, что он станет тем, за чьей игрой люди будут с удовольствием наблюдать», – сказал Кевин Янг на пресс-конференции.

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