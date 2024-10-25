«С нетерпением жду». Журналист назвал клуб НБА, в котором хотят видеть Егора Дёмина

Журналист Bleacher Report и давний болельщик «Юта Джаз» Джеймс Хансен поделился мнением, как может сложиться драфт-лотерея 2025 года, в которой российский баскетболист Егор Дёмин станет игроком «джазменов».

«Волки» подарили нам Кейонте [Джорджа], и я с нетерпением жду, кого они подарят нам в следующий раз. Например, Егор Дёмин может попасть в конец лотереи, и это было бы очень приятно», — написал Джеймс Хансен в социальной сети X (ранее Twitter).

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.