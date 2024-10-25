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Янис Тимма ответил, изменял ли он подавшей на развод Анне Седоковой

Янис Тимма ответил, изменял ли он подавшей на развод Анне Седоковой
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Латвийский баскетболист Янис Тимма на своей странице в социальных сетях ответил на вопрос пользователей по поводу бракоразводного процесса с певицей Анной Седоковой.

«Почему вы расстались? Вы изменили ей?» — спросили у Тиммы.

«Не думаю», — ответил Янис.

Седокова была замужем за Тиммой с 2020 года. У них нет общих детей в браке. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин. В России латвийский игрок выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. Также Янис пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора. Затем он перешёл в УНИКС, но вскоре покинул казанский клуб.

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