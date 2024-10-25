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Этторе Мессина: Димитриевичу тяжело в Евролиге, он должен помочь сам себе

Этторе Мессина: Димитриевичу тяжело в Евролиге, он должен помочь сам себе
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Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина высказался о разыгрывающем Ненаде Димитриевиче, перешедшем в команду из казанского УНИКСа. Вчера, 24 октября, «Олимпия» проиграла «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:96). Димитриевич провёл на площадке чуть более 13 минут, но не набрал ни одного очка.

«В данный момент он испытывает большие трудности как в атаке, так и в защите. Ему сложно оказать влияние на игру. Наша задача – помочь ему, его задача — не искать оправданий, а стараться каждый день делать один шаг вперёд. В Евролиге ему тяжело физически на обоих концах площадки. На данный момент он реализовал четыре штрафных броска в пяти матчах. Мы должны и можем помочь ему, но и он должен помочь себе», — приводит слова Мессины Backdoorpodcast.

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