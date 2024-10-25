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Игрок «Зенита» Сергей Карасёв представил актуальную информацию о своём здоровье

Игрок «Зенита» Сергей Карасёв представил актуальную информацию о своём здоровье
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Атакующий защитник «Зенита» Сергей Карасёв ответил на вопрос по поводу своего самочувствия. Игрок восстановился от травмы локтя, из-за чего пропустил несколько матчей.

«Уже тренируюсь с командой. Планирую поехать в Астану и играть. Чувствую себя гораздо лучше. Да, ещё есть какие-то небольшие болевые ощущения, но уже надо начинать. Чем памятны поездки в Казахстан? Такие всегда неприятные в плане акклиматизации игры. И всегда было непросто там играть. Поэтому надо выходить и ехать туда с полной концентрацией, с полной самоотдачей в первую очередь», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенита» и «Астаны» состоится завтра, 26 октября, в Казахстане. Встреча начнётся в 13:00 мск.

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