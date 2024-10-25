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Игрок НБА назвал суперзвезду, против которой сейчас очень легко защищаться

Игрок НБА назвал суперзвезду, против которой сейчас очень легко защищаться
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Анонимный игрок НБА, начинающий матчи в стартовом составе, высказался о нынешнем уровне разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея.

«Сейчас против Маррея очень легко играть в защите», — приводит слова игрока, пожелавшего остаться анонимным, TrueHoop.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей сыграл в матче с клубом «Оклахома-Сита Тандер», в котором набрал 12 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре результативные передачи. «Денвер» уступил со счётом 87:102. В следующем туре регулярного чемпионата «Наггетс» встретятся с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч состоится 27 октября и начнётся в 00:00 мск.

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