Игрок НБА назвал суперзвезду, против которой сейчас очень легко защищаться

Анонимный игрок НБА, начинающий матчи в стартовом составе, высказался о нынешнем уровне разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея.

«Сейчас против Маррея очень легко играть в защите», — приводит слова игрока, пожелавшего остаться анонимным, TrueHoop.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей сыграл в матче с клубом «Оклахома-Сита Тандер», в котором набрал 12 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре результативные передачи. «Денвер» уступил со счётом 87:102. В следующем туре регулярного чемпионата «Наггетс» встретятся с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч состоится 27 октября и начнётся в 00:00 мск.

Джамал Маррей отработал броски с дальней дистанции: