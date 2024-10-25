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Лука Дончич — лучший игрок за последние 365 дней по версии HoopsHype

Лука Дончич — лучший игрок за последние 365 дней по версии HoopsHype
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» 25-летний словенский баскетболист Лука Дончич является лучшим игроком за последние 365 дней согласно глобальному рейтингу HoopsHype. Рейтинг составлен с учётом проведённых игр, набранных очков, подборов и передач. У Дончича за последние 365 дней 93 проведённых матча, в которых он в среднем набирал 32,6 очка, 9,3 подбора и 9,4 передачи.

Лучшие игроки за последние 365 дней:

1. Лука Дончич – 35,81
2. Никола Йокич — 35,67
3. Шей Гилджес-Александер — 32,32
4. Джейсон Тейтум — 31,26
5. Яннис Адетокунбо — 29,22
6. Джейлен Брансон — 28,43
7. Энтони Эдвардс — 27,63
8. Энтони Дэвис — 26,99
9. Джейлен Браун — 24,63
10. Домантас Сабонис — 24,23

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