Лука Дончич — лучший игрок за последние 365 дней по версии HoopsHype

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» 25-летний словенский баскетболист Лука Дончич является лучшим игроком за последние 365 дней согласно глобальному рейтингу HoopsHype. Рейтинг составлен с учётом проведённых игр, набранных очков, подборов и передач. У Дончича за последние 365 дней 93 проведённых матча, в которых он в среднем набирал 32,6 очка, 9,3 подбора и 9,4 передачи.

Лучшие игроки за последние 365 дней:

1. Лука Дончич – 35,81

2. Никола Йокич — 35,67

3. Шей Гилджес-Александер — 32,32

4. Джейсон Тейтум — 31,26

5. Яннис Адетокунбо — 29,22

6. Джейлен Брансон — 28,43

7. Энтони Эдвардс — 27,63

8. Энтони Дэвис — 26,99

9. Джейлен Браун — 24,63

10. Домантас Сабонис — 24,23