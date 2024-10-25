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Джейсон Тейтум набрал 60+ очков в первых двух матчах НБА без участия в последних четвертях

Джейсон Тейтум набрал 60+ очков в первых двух матчах НБА без участия в последних четвертях
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 62 очка в первых двух матчах Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025. При этом Тейтум сделал это за 59 минут игрового времени, не играя в четвёртых четвертях обоих матчей.

В первом матче сезона с «Нью-Йорк Никс» Тейтум набрал 37 очков, а его команда одержала победу со счётом 132:109. Во втором матче – с «Вашингтон Уизардс» — Джейсон набрал 25 очков, а действующие чемпионы одержали выездную победу со счетом 122:102.

«Бостон» с двумя победами в двух матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НБА. Следующий матч они проведут на выезде, 27 октября с «Детройт Пистонс».

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