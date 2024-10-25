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Новицки рассказал свою версию событий вокруг вероятного обмена Коби Брайанта в «Даллас»

Новицки рассказал свою версию событий вокруг вероятного обмена Коби Брайанта в «Даллас»
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Бывший игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал свою версию событий вокруг вероятного обмена Коби Брайанта из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Даллас» в 2007 году.

«В то время я был немного вовлечен в эту историю. Думаю, Марк (Марк Кьюбан, владелец клуба – Прим. «Чемпионата») держал меня в курсе событий, и думаю, что этот переход был довольно близок. Я не уверен, что так близок, как говорит Марк. Каждый раз, когда он рассказывает эту историю, это [переход Брайанта] становится немного ближе», — приводит слова Новицки The sports Rush.

Ранее Марк Кьюбан рассказал, как его команда чуть не получила Коби Брайанта. Как признался Кьюбан, сделка, по его мнению, была практически завершена.

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