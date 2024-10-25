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Никола Йокич сделал категоричное заявление о «Денвере» и навыках игроков команды

Никола Йокич сделал категоричное заявление о «Денвере» и навыках игроков команды
Никола Йокич
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Сербский баскетболист, играющий на позиции центрового в «Денвер Наггетс», Никола Йокич заявил, что в команде катастрофически не хватает снайперов.

«Не считая Джамала [Маррея] и Майкла [Портера], в нашей команде особо некому бросать. Все остальные не могут похвастать стабильным броском», — написал Йокич на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В ночь с 24 на 25 октября на площадке «Болл-Арены» в Денвере (США) состоялась игра в рамках регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки уступили со счётом 87:102.

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