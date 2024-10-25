Репортёр назвала совместный дебют Леброна и Бронни Джеймсов фальшивым и нелепым

Спортивный репортёр и ведущая, входящая в команду телерадиовещания «Сан-Антонио Спёрс», Мишель Бидл назвала совместный дебют Леброна и Бронни Джеймсов в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» фальшивым и нелепым.

«Расселл Уэстбрук пробился в лигу самостоятельно и сделал всё сам. Если это не сфабриковано, то я не знаю, что означает слово «сфабриковано». Но, повторюсь, я не впечатлена, и я считаю это просто нелепым», — приводит слова Бидл Fadeaway World.

У Бидл давний конфликт с Леброном Джеймсом. Она неоднократно утверждала, что Джеймс пытался добиться её увольнения, когда она работала на ESPN. Однажды она заявила, что Джеймс написал ей личное сообщение, чтобы спросить, почему она так грубо обращалась с ним в эфире.