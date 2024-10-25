«Панатинаикос» на выезде победил «Фенербахче» в Евролиге

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались турецкий «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 76:81 (15:21, 20:25, 19:16, 22:19) в пользу греческого клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Кендрик Нанн. Он набрал 15 очков. Кроме того, в его активе три подбора. В составе «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал нападающий Тарик Биберович. На его счету 16 очков, шесть подборов и две результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» примет на своей площадке израильский «Маккаби« Тель-Авив. Встреча состоится 29 октября и начнётся в 21:30 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата примет у себя дома французский АСВЕЛ. Матч пройдёт 30 октября, начало — в 22:15 мск.