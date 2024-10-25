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«Панатинаикос» на выезде победил «Фенербахче» в Евролиге

«Панатинаикос» на выезде победил «Фенербахче» в Евролиге
Фенербахче — Панатинаикос
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Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались турецкий «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 76:81 (15:21, 20:25, 19:16, 22:19) в пользу греческого клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Кендрик Нанн. Он набрал 15 очков. Кроме того, в его активе три подбора. В составе «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал нападающий Тарик Биберович. На его счету 16 очков, шесть подборов и две результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» примет на своей площадке израильский «Маккаби« Тель-Авив. Встреча состоится 29 октября и начнётся в 21:30 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата примет у себя дома французский АСВЕЛ. Матч пройдёт 30 октября, начало — в 22:15 мск.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
76 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Юртсевен
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