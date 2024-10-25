«Барселона» с разницей в семь очков обыграла АСВЕЛ в матче 5-го тура Евролиги

В Барселоне завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались БК «Барселона» и АСВЕЛ. Игра закончилась со счётом 90:83 (17:20, 26:24, 26:25, 21:14) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Кевин Пантер. Он набрал 20 очков, сделал три подбора и две результативных передачи. У АСВЕЛа лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тео Маледон, на счету которого 21 очко, четыре подбора и три передачи.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин.