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Барселона — АСВЕЛ, результат матча 25 октября 2024, счёт 90:83, Евролига

«Барселона» с разницей в семь очков обыграла АСВЕЛ в матче 5-го тура Евролиги
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В Барселоне завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались БК «Барселона» и АСВЕЛ. Игра закончилась со счётом 90:83 (17:20, 26:24, 26:25, 21:14) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 83
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Кауди, Маледон, Ajinca, Джексон, де Коло, Сако, Лайти, Ндиайе, Блэк, Кабенга Мбия

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Кевин Пантер. Он набрал 20 очков, сделал три подбора и две результативных передачи. У АСВЕЛа лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тео Маледон, на счету которого 21 очко, четыре подбора и три передачи.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин.

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