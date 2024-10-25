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«Бавария» победила «Олимпиакос» в Евролиге

«Бавария» победила «Олимпиакос» в Евролиге
Бавария — Олимпиакос
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Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого играли мюнхенская «Бавария» и греческий «Олимпиакос». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 84:80 (20:19, 12:24, 27:18, 25:19).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
84 : 80
Олимпиакос
Пирей, Греция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо
Олимпиакос: Уолкап, Райт, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Наилучшую результативность в составе хозяев площадки продемонстрировал защитник Карсен Эдвардс. В его активе 30 очков, четыре подбора, а также две результативные передачи. В составе греческого клуба больше всех отличился нападающий Саша Везенков. На его счету 16 очков, семь подборов и одна результативная передача.

В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Бавария» сыграет на выезде с итальянским «Виртусом». Встреча состоится 29 октября и начнётся в 23:00 мск. «Олимпиакос» в следующем туре примет на своей площадке мадридский «Реал». Матч состоится 29 октября и начнётся в 22:15 мск.

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