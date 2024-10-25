«Бавария» победила «Олимпиакос» в Евролиге

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого играли мюнхенская «Бавария» и греческий «Олимпиакос». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 84:80 (20:19, 12:24, 27:18, 25:19).

Наилучшую результативность в составе хозяев площадки продемонстрировал защитник Карсен Эдвардс. В его активе 30 очков, четыре подбора, а также две результативные передачи. В составе греческого клуба больше всех отличился нападающий Саша Везенков. На его счету 16 очков, семь подборов и одна результативная передача.

В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Бавария» сыграет на выезде с итальянским «Виртусом». Встреча состоится 29 октября и начнётся в 23:00 мск. «Олимпиакос» в следующем туре примет на своей площадке мадридский «Реал». Матч состоится 29 октября и начнётся в 22:15 мск.