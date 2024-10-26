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Результаты игрового дня Евролиги 25 октября

Результаты игрового дня Евролиги 25 октября
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25 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 25 октября:

«Фенербахче» — «Панатинаикос» — 76:81;
«Барселона» — АСВЕЛ — 90:83;
«Бавария» — «Олимпиакос» — 84:80.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
76 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 83
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Кауди, Маледон, Ajinca, Джексон, де Коло, Сако, Лайти, Ндиайе, Блэк, Кабенга Мбия
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
25 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
84 : 80
Олимпиакос
Пирей, Греция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо
Олимпиакос: Уолкап, Райт, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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