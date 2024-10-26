Результаты игрового дня Евролиги 25 октября

25 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 25 октября:

«Фенербахче» — «Панатинаикос» — 76:81;

«Барселона» — АСВЕЛ — 90:83;

«Бавария» — «Олимпиакос» — 84:80.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.