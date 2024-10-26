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Леброн Джеймс обратился к болельщикам с необычным вопросом

Леброн Джеймс обратился к болельщикам с необычным вопросом
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Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратится к болельщикам, задав нетипичный вопрос, связанный с комиксами.

«Где лучше всего заказывать комиксы? Раньше я коллекционировал их в молодости, и Бэтмен был моим любимым персонажем. Стоит ли заказывать и читать их на iPad, или лучше покупать бумажные версии в магазине комиксов?» — написал Джеймс в своей социальной сети.

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