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Яннис Адетокунбо исполнил уничтожительный данк с нарушением на себе правил

Яннис Адетокунбо исполнил уничтожительный данк с нарушением на себе правил
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Чикаго Буллз». На момент написания новости счёт на табло — 59:58 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 133
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Лиллард - 28, Принс - 11, Трент-мл. - 10, Портис - 9, Грин - 9, Лопес - 7, Райт - 5, Коннотон - 3, Роллинз - 2, Боучэмп, Ливингстон, Smith, Джексон, Johnson
Чикаго Буллз: Уайт - 35, Лавин - 25, Вучевич - 22, Гидди - 17, Уильямс - 13, Смит - 11, Филлипс - 3, Терри - 3, Досунму - 2, Buzelis - 2, Картер, Крэйг, Саного, Хортон-Такер, Дуарте

В середине второй четверти тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал автором эффектного момента после того, как исполнил роскошный постер-данк с сопротивлением и нарушением правил со стороны центрового «Чикаго» Николы Вучевича.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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