Яннис Адетокунбо исполнил уничтожительный данк с нарушением на себе правил

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Чикаго Буллз». На момент написания новости счёт на табло — 59:58 в пользу домашней команды.

В середине второй четверти тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал автором эффектного момента после того, как исполнил роскошный постер-данк с сопротивлением и нарушением правил со стороны центрового «Чикаго» Николы Вучевича.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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