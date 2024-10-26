Дабл-дабл Карла-Энтони Таунса с 15 подборами помог «Нью-Йорку» выиграть у «Индианы»

В ночь с 25 на 26 октября мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс». Со счётом 123:98 победу одержали хозяева площадки.
Два баскетболиста «Никс» оформили дабл-даблы — в активе Карла-Энтони Таунса 21 очко и 15 подборов, Джош Харт к 20 очкам добавил 10 подборов и три ассиста. Самым результативным игроком нью-йоркцев и всего матча стал Джейлен Брансон, который набрал 26 очков, а также пять подборов и пять передач.
По итогам очной встречи «Нью-Йорк» и «Индиана» находятся рядом в турнирной таблице Восточной конференции НБА, занимая седьмое и восьмое место соответственно.
Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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