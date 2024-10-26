Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, результат матча 26 октября 2024, счет 123:98, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Дабл-дабл Карла-Энтони Таунса с 15 подборами помог «Нью-Йорку» выиграть у «Индианы»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 25 на 26 октября мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс». Со счётом 123:98 победу одержали хозяева площадки.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 98
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Бриджес - 21, Таунс - 21, Харт - 20, Ануноби - 14, Макбрайд - 8, Пэйн - 7, Kolek - 4, Симс - 2, Топпин, Dadiet, Hukporti
Индиана Пэйсерс: Матурин - 20, Тёрнер - 13, Уокер - 12, Сиакам - 12, Джексон - 10, Топпин - 8, Макконнелл - 7, Несмит - 4, Шиппард - 4, Нембард - 2, Freeman - 2, Джонсон - 2, Джексон - 2, Халибёртон, Furphy

Два баскетболиста «Никс» оформили дабл-даблы — в активе Карла-Энтони Таунса 21 очко и 15 подборов, Джош Харт к 20 очкам добавил 10 подборов и три ассиста. Самым результативным игроком нью-йоркцев и всего матча стал Джейлен Брансон, который набрал 26 очков, а также пять подборов и пять передач.

По итогам очной встречи «Нью-Йорк» и «Индиана» находятся рядом в турнирной таблице Восточной конференции НБА, занимая седьмое и восьмое место соответственно.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android