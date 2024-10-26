Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ламело Болл стал автором уникального достижения в истории «Шарлотт»

Ламело Болл стал автором уникального достижения в истории «Шарлотт»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Шарлотт Хорнетс». Игра завершилась со счётом 125:120 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
125 : 120
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Янг - 38, Хантер - 24, Дэниэлс - 18, Джонсон - 16, Мэтьюз - 8, Оконгву - 7, Капела - 6, Рисашер - 5, Крейчи - 3, Wallace, Гуйе, Родди, Нэнс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 34, Бриджес - 27, Манн - 17, Ричардс - 12, Уильямс - 9, Карри - 9, Грин - 5, Мартин - 3, Диабате - 2, Мицич - 2, Смит, Simpson, Salaun, Гибсон

Разыгрывающий и лидер «Шарлотт» Ламело Болл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 34 очка (10 из 20 с игры, где 9 из 14 — трёхочковые), пять подборов, четыре передачи, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-6».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Болл стал первым игроком в истории «Хорнетс», которому удалось оформить в двух матчах подряд как минимум 30 очков на старте регулярного чемпионата.

Сейчас читают:
Как уникальные игроки меняли правила в НБА: Джордан, Шак, Баркли, Харден и Чемберлен
Как уникальные игроки меняли правила в НБА: Джордан, Шак, Баркли, Харден и Чемберлен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android