Ламело Болл стал автором уникального достижения в истории «Шарлотт»

Сегодня, 26 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Шарлотт Хорнетс». Игра завершилась со счётом 125:120 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Шарлотт» Ламело Болл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 34 очка (10 из 20 с игры, где 9 из 14 — трёхочковые), пять подборов, четыре передачи, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-6».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Болл стал первым игроком в истории «Хорнетс», которому удалось оформить в двух матчах подряд как минимум 30 очков на старте регулярного чемпионата.