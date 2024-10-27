ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Москве между собой сыграют ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Начало игры запланировано на 13:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Отметим, что прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).