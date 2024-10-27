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Парма — Самара: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 27 октября

«Парма» — «Самара»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 27 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Перми между собой сыграют «Парма» и «Самара». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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