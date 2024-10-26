20 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Юту»

В ночь с 25 на 26 октября мск на паркете «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между клубами «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали разгромную победу со счётом 127:86.

В составе «Уорриорз» 20 очков набрал их лидер — разыгрывающий защитник Стефен Карри, который также записал на свой счёт три подбора и четыре результативных паса. Атакующий защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд отметился 27 очками, четырьмя подборами и шестью ассистами.

«Воины» лидируют в таблице Западной конференции, «Юта» занимает в ней последнее, 15-е место.