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Юта Джаз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 26 октября 2024, счет 86:127, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

20 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Юту»
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В ночь с 25 на 26 октября мск на паркете «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между клубами «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали разгромную победу со счётом 127:86.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
86 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Коллинс - 14, Маркканен - 13, Секстон - 12, Джордж - 12, Кларксон - 11, Сенсабо - 9, Миллз - 7, Юбэнкс - 4, Williams - 2, Кесслер - 2, Хендрикс, Престон, Михайлюк, Filipowski, Поттер
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Карри - 20, Подзиемски - 15, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 12, Уиггинс - 10, Луни - 9, Андерсон - 7, Уотерс III - 6, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Куминга - 2, Мелтон, Сантос

В составе «Уорриорз» 20 очков набрал их лидер — разыгрывающий защитник Стефен Карри, который также записал на свой счёт три подбора и четыре результативных паса. Атакующий защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд отметился 27 очками, четырьмя подборами и шестью ассистами.

«Воины» лидируют в таблице Западной конференции, «Юта» занимает в ней последнее, 15-е место.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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