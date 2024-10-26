«Голден Стэйт» впервые с 2022 года начал регулярный сезон НБА с двух побед подряд

Сегодня, 26 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 127:86 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что «Голден Стэйт» впервые с чемпионского сезона-2021/2022 начинает регулярный сезон НБА с двух побед подряд. Следующую встречу «Уорриорз» проведут в ночь на 28 октября — с «Лос-Анджелес Клипперс».

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