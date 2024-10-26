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Хилд из «Голден Стэйт» стал автором уникального статистического достижения в истории НБА

Хилд из «Голден Стэйт» стал автором уникального статистического достижения в истории НБА
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Сегодня, 26 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 127:86 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
86 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Коллинс - 14, Маркканен - 13, Секстон - 12, Джордж - 12, Кларксон - 11, Сенсабо - 9, Миллз - 7, Юбэнкс - 4, Williams - 2, Кесслер - 2, Хендрикс, Престон, Михайлюк, Filipowski, Поттер
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Карри - 20, Подзиемски - 15, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 12, Уиггинс - 10, Луни - 9, Андерсон - 7, Уотерс III - 6, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Куминга - 2, Мелтон, Сантос

Новоиспечённый защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд провёл на площадке в общей сложности 20 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 14 с игры, где 7 из 9 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Хилд стал первым баскетболистом в истории НБА, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 25 очков, отдав пять и более результативных передач и реализовав столько же трёхочковых за 20 и менее минут на паркете.

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