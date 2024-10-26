Хилд из «Голден Стэйт» стал автором уникального статистического достижения в истории НБА

Сегодня, 26 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 127:86 в пользу гостевой команды.

Новоиспечённый защитник «Голден Стэйт» Бадди Хилд провёл на площадке в общей сложности 20 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 14 с игры, где 7 из 9 — трёхочковые), сделав шесть результативных передач, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Хилд стал первым баскетболистом в истории НБА, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 25 очков, отдав пять и более результативных передач и реализовав столько же трёхочковых за 20 и менее минут на паркете.