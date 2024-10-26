Игроки «Голден Стэйт» вошли в историю НБА, одержав две победы на старте регулярного сезона

Сегодня, 26 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 127:86 в пользу гостевой команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал атакующий защитник Бадди Хилд, набравший со скамейки запасных 27 очков. Разыгрывающий Стефен Карри, в свою очередь, добавил 20 очков за 27 минут на паркете.

Как сообщает аккаунт ClutchPoints в своей социальной сети, «Голден Стэйт» стал первой командой в истории НБА, которой на старте регулярного чемпионата НБА удалось одержать две победы подряд с разницей как минимум 35 очков.