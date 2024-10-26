Игроки «Голден Стэйт» вошли в историю НБА, одержав две победы на старте регулярного сезона
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Сегодня, 26 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 127:86 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
86 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Коллинс - 14, Маркканен - 13, Секстон - 12, Джордж - 12, Кларксон - 11, Сенсабо - 9, Миллз - 7, Юбэнкс - 4, Williams - 2, Кесслер - 2, Хендрикс, Престон, Михайлюк, Filipowski, Поттер
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Карри - 20, Подзиемски - 15, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 12, Уиггинс - 10, Луни - 9, Андерсон - 7, Уотерс III - 6, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Куминга - 2, Мелтон, Сантос
Отметим, что самым результативным в составе победителей стал атакующий защитник Бадди Хилд, набравший со скамейки запасных 27 очков. Разыгрывающий Стефен Карри, в свою очередь, добавил 20 очков за 27 минут на паркете.
Как сообщает аккаунт ClutchPoints в своей социальной сети, «Голден Стэйт» стал первой командой в истории НБА, которой на старте регулярного чемпионата НБА удалось одержать две победы подряд с разницей как минимум 35 очков.
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
104 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 22, Грант - 16, Саймонс - 15, Авдия - 15, Камара - 11, Эйтон - 10, Рупер - 6, Бэнтон - 3, Рит - 3, Clingan - 2, Мюррэй - 1, Тибулл, Шарп, Уокер, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 22, Уиггинс - 20, Карри - 17, Муди - 15, Джексон-Дэвис - 14, Мелтон - 11, Куминга - 10, Пэйтон II - 8, Грин - 8, Уотерс III - 8, Сантос - 3, Андерсон - 2, Луни - 2, Подзиемски
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