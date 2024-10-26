Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» обыграли «Финикс» в матче НБА. Дэвис и Леброн набрали 56 очков, Дюрант — 30

«Лейкерс» обыграли «Финикс» в матче НБА. Дэвис и Леброн набрали 56 очков, Дюрант — 30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 октября, прошёл матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На «Крипто.ком Арене» между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:116.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 35 очков, сделавший 8 подборов и 4 перехвата. Защитник Остин Ривз набрал 26 очков, также в его активе 4 подбора и 8 перехватов. У Леброна Джеймса 21 очко и те же 4 подбора и 8 перехватов.

У «Финикса» самым результативным ожидаемо стал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, у него 30 очков, 4 подбора и 6 перехватов. На втором месте защитник Девин Букер — 23 очка, 3 подбора и 4 перехвата.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Первый — преступник, второй — хитрый юрист, вымогавший деньги. Кто же из них отец Леброна?
Первый — преступник, второй — хитрый юрист, вымогавший деньги. Кто же из них отец Леброна?

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android