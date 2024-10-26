«Лейкерс» обыграли «Финикс» в матче НБА. Дэвис и Леброн набрали 56 очков, Дюрант — 30

Сегодня, 26 октября, прошёл матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На «Крипто.ком Арене» между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 123:116.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 35 очков, сделавший 8 подборов и 4 перехвата. Защитник Остин Ривз набрал 26 очков, также в его активе 4 подбора и 8 перехватов. У Леброна Джеймса 21 очко и те же 4 подбора и 8 перехватов.

У «Финикса» самым результативным ожидаемо стал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, у него 30 очков, 4 подбора и 6 перехватов. На втором месте защитник Девин Букер — 23 очка, 3 подбора и 4 перехвата.

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