Все результаты игрового дня НБА 26 октября
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В ночь с 25 на 26 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 26 октября
- «Орландо Мэджик» – «Бруклин Нетс» — 116:101.
- «Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» — 115:107.
- «Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс» — 123:98.
- «Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» — 113:101.
- «Атланта Хоукс» – «Шарлотт Хорнетс» — 125:120.
- «Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз» — 122:133.
- «Хьюстон Рокетс» – «Мемфис Гриззлиз» — 128:108.
- «Юта Джаз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:127.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:105.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» — 123:116.
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
116 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 29, Вагнер - 18, Банкеро - 15, Блэк - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Саггс - 10, Картер - 8, Харрис - 6, Энтони - 4, Ховард - 3, Битадзе - 3, Хьюстан, Маккланг, Джозеф, da Silva
Бруклин Нетс: Томас - 24, Шрёдер - 20, Финни-Смит - 15, Джонсон - 12, Уильямс - 7, Симмонс - 7, Клауни - 7, Клэкстон - 4, Милтон - 3, Джонсон - 2, Миллер-Уайтхэд, Cui, Мартин, Мартин, Уилсон
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
115 : 107
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Барнс - 27, Пёлтль - 19, Mogbo - 12, Агбаджи - 12, Battle - 12, Shead - 11, Дик - 8, Митчелл - 8, Буше - 4, Фернанду - 2, Картон, Темпл, Kamka Chomche
Филадельфия Сиксерс: Убре - 28, Макси - 24, Лоури - 14, Драммонд - 11, Мартин - 11, Ябуселе - 9, Гордон - 8, Мартин - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Edwards, McCain, Киньонес, Bona
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 98
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Бриджес - 21, Таунс - 21, Харт - 20, Ануноби - 14, Макбрайд - 8, Пэйн - 7, Kolek - 4, Симс - 2, Топпин, Dadiet, Hukporti
Индиана Пэйсерс: Матурин - 20, Тёрнер - 13, Уокер - 12, Сиакам - 12, Джексон - 10, Топпин - 8, Макконнелл - 7, Несмит - 4, Шиппард - 4, Нембард - 2, Freeman - 2, Джонсон - 2, Джексон - 2, Халибёртон, Furphy
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 101
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Уэйд - 19, Митчелл - 19, Аллен - 17, Мобли - 16, Джером - 13, Гарлэнд - 13, ЛеВерт - 9, Окоро - 4, Ньянг - 3, Меррилл, Портер, Томпсон, Tyson
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Айви - 22, Бисли - 13, Харрис - 10, Хардуэй-младший - 9, Дюрен - 5, Фонтеккио - 5, Holland - 4, Рид, Мур, Суидер, Jenkins, Сассер, Стюарт, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
125 : 120
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Янг - 38, Хантер - 24, Дэниэлс - 18, Джонсон - 16, Мэтьюз - 8, Оконгву - 7, Капела - 6, Рисашер - 5, Крейчи - 3, Wallace, Гуйе, Родди, Нэнс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 34, Бриджес - 27, Манн - 17, Ричардс - 12, Уильямс - 9, Карри - 9, Грин - 5, Мартин - 3, Диабате - 2, Мицич - 2, Смит, Simpson, Salaun, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 133
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Лиллард - 28, Принс - 11, Трент-мл. - 10, Портис - 9, Грин - 9, Лопес - 7, Райт - 5, Коннотон - 3, Роллинз - 2, Боучэмп, Ливингстон, Smith, Джексон, Johnson
Чикаго Буллз: Уайт - 35, Лавин - 25, Вучевич - 22, Гидди - 17, Уильямс - 13, Смит - 11, Филлипс - 3, Терри - 3, Досунму - 2, Buzelis - 2, Картер, Крэйг, Саного, Хортон-Такер, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
128 : 108
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Грин - 22, Брукс - 18, Ванвлит - 16, Шенгюн - 16, Смит II - 14, Исон - 13, Уитмор - 11, Томпсон - 9, Sheppard - 6, Уильямс - 3, Холидей, Ландейл, Dante, Тэйт, Грин
Мемфис Гриззлиз: Морант - 24, Бейн - 17, Пиппен Мл. - 13, Edey - 13, Wells - 8, Хафф - 8, Смарт - 7, Кончар - 7, Ларэвиа - 6, Кларк - 3, Альдама - 2, Kawamura
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
86 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Коллинс - 14, Маркканен - 13, Секстон - 12, Джордж - 12, Кларксон - 11, Сенсабо - 9, Миллз - 7, Юбэнкс - 4, Williams - 2, Кесслер - 2, Хендрикс, Престон, Михайлюк, Filipowski, Поттер
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Карри - 20, Подзиемски - 15, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 12, Уиггинс - 10, Луни - 9, Андерсон - 7, Уотерс III - 6, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Куминга - 2, Мелтон, Сантос
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
103 : 105
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 34, Саймонс - 24, Хендерсон - 15, Эйтон - 10, Мюррэй - 7, Камара - 5, Clingan - 4, Авдия - 2, Уокер - 2, Тибулл, Бэнтон, Шарп, Рупер, Рит, Мур, Уильямс
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 24, Ингрэм - 21, Макколлум - 20, Уильямсон - 16, Джонс - 8, Missi - 8, Тайс - 5, Грин - 3, Reeves, Альварадо, Маткович, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи
Видео: Крупнейший разгром в истории НБА
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