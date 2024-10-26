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В ночь с 25 на 26 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 октября

«Орландо Мэджик» – «Бруклин Нетс» — 116:101.

«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» — 115:107.

«Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс» — 123:98.

«Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» — 113:101.

«Атланта Хоукс» – «Шарлотт Хорнетс» — 125:120.

«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз» — 122:133.

«Хьюстон Рокетс» – «Мемфис Гриззлиз» — 128:108.

«Юта Джаз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:127.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 103:105.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» — 123:116.

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