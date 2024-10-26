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Российский баскетболист Егор Дёмин предстал в необычном образе на фото

Российский баскетболист Егор Дёмин предстал в необычном образе на фото
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Российский разыгрывающий университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин сфотографировался на командном мероприятии в довольно необычном образе.

Фото: https://x.com/BYUMBB

Университет проводил мероприятие, описав его как «Операция «Лазертаг». Большинство известных спортивных изданий ставит 18-летнего Дёмина в топ-10 предстоящего драфта 2025 года. Для россиянина это будет первый сезон в американской студенческой лиге NCAA.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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