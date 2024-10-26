Российский баскетболист Егор Дёмин предстал в необычном образе на фото

Российский разыгрывающий университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин сфотографировался на командном мероприятии в довольно необычном образе.

Фото: https://x.com/BYUMBB

Университет проводил мероприятие, описав его как «Операция «Лазертаг». Большинство известных спортивных изданий ставит 18-летнего Дёмина в топ-10 предстоящего драфта 2025 года. Для россиянина это будет первый сезон в американской студенческой лиге NCAA.

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