Американский портал включил Егора Дёмина в список 30 лучших игроков NCAA

Американский портал College Basketball Report об университетском баскетболе в NCAA в своей социальной сети X (ранее Twitter) поделился рейтингом 30 лучших вингов перед стартом сезона. Российский баскетболист Егор Дёмин, который выступает за университет Бригама Янга (BYU), расположился на 15-й строчке в списке лучших.

Фото: https://x.com/CBKReport

Отметим, что партнёр Дёмина по баскетбольной команде Ричи Сондерс также оказался в списке — на 18-й позиции. Большинство известных спортивных изданий котируют 18-летнего россиянина в топ-10 драфта 2025 года.

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