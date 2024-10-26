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Американский портал включил Егора Дёмина в список 30 лучших игроков NCAA

Американский портал включил Егора Дёмина в список 30 лучших игроков NCAA
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Американский портал College Basketball Report об университетском баскетболе в NCAA в своей социальной сети X (ранее Twitter) поделился рейтингом 30 лучших вингов перед стартом сезона. Российский баскетболист Егор Дёмин, который выступает за университет Бригама Янга (BYU), расположился на 15-й строчке в списке лучших.

Фото: https://x.com/CBKReport

Отметим, что партнёр Дёмина по баскетбольной команде Ричи Сондерс также оказался в списке — на 18-й позиции. Большинство известных спортивных изданий котируют 18-летнего россиянина в топ-10 драфта 2025 года.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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