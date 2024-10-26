26 октября состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности суббота порадует поклонников баскетбола одной игрой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей 26 октября:

13:00 мск — «Астана» — «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК Астана Астана Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» после проведённых восьми матчей в рамках Единой лиги занимает третье место. Петербургский клуб потерпел поражение в двух матчах, проиграв действующему чемпиону московскому ЦСКА и нынешнему лидеру первенства из Краснодара «Локомотиву-Кубань».

«Астана» замыкает турнирную таблицу, проведя девять матчей в Единой лиге. У казахского клуба ни одной победы на счету.