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Сына Леброна Джеймса отправят в Лигу развития НБА после выездного турне

Сына Леброна Джеймса отправят в Лигу развития НБА после выездного турне
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил о том, что новичок команды Бронни Джеймс может выступить в фарм-клубе «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига). ESPN сообщает, что это произойдёт после выездного турне «озёрников», которое завершится 6 ноября.

«Наши планы всегда меняются в зависимости от ситуации. Полагаю, сегодня у нас есть в составе два парня, которые могут появиться не в каждом матче. План перехода Бронни между «Лейкерс» и «Саут-Бэй» всегда был планом с самого первого дня. [Генеральный менеджер] Роб [Пелинка] и я говорили об этом регулярно. Леброн говорил об этом», — приводит слова Редика ESPN.

В ночь на воскресенье состоится драфт в Лиге развития, а тренировочные сборы команды продлятся до 7 ноября. «Саут-Бэй Лейкерс» начнёт сезон G-лиги 9 ноября против «Солт-Лейк-Сити Старз».

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