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Энтони Дэвис снова показал высочайшую результативность в матче с «Финикс Санз»

Энтони Дэвис снова показал высочайшую результативность в матче с «Финикс Санз»
Энтони Дэвис
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 35 очков, сделал восемь подборов, четыре передачи и два блок-шота на домашней арене и стал лучшим игроком встречи, где «озёрники» сумели переиграть «Финикс Санз» со счётом 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31), одержав вторую победу подряд.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи

Таким образом, 31-летний баскетболист стал лишь третьим игроком в истории франшизы, который сумел набрать более 35 очков в двух стартовых играх.

Напомним, в первом матче нового сезона НБА команда из Лос-Анджелеса сумела на домашней площадке переиграть «Миннесоту» со счётом 110:103. В том матче Дэвис также набрал 36 очков.

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