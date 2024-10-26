Энтони Дэвис снова показал высочайшую результативность в матче с «Финикс Санз»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 35 очков, сделал восемь подборов, четыре передачи и два блок-шота на домашней арене и стал лучшим игроком встречи, где «озёрники» сумели переиграть «Финикс Санз» со счётом 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31), одержав вторую победу подряд.

Таким образом, 31-летний баскетболист стал лишь третьим игроком в истории франшизы, который сумел набрать более 35 очков в двух стартовых играх.

Напомним, в первом матче нового сезона НБА команда из Лос-Анджелеса сумела на домашней площадке переиграть «Миннесоту» со счётом 110:103. В том матче Дэвис также набрал 36 очков.