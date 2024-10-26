Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» повторил достижение сезона-2010/2011

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» повторил достижение сезона-2010/2011
Комментарии

В ночь на субботу, 26 октября, состоялся очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над командой «Финикс Санз» со счётом 123:116. Этот результат позволил «озёрникам» повторить достижение своей организации сезона-2010/2011.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи

Победа над «Финиксом» стала второй для «Лейкерс» на старте сезона, и теперь они идут с результатом 2-0. Последний раз калифорнийский клуб начинал сезон с двух побед в 2010 году.

Ранее тренер «Лейкерс» Редик заявил о том, что новичок команды Бронни Джеймс может выступить в фарм-клубе «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига).

Материалы по теме
Сына Леброна Джеймса отправят в Лигу развития НБА после выездного турне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android