Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» повторил достижение сезона-2010/2011

В ночь на субботу, 26 октября, состоялся очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над командой «Финикс Санз» со счётом 123:116. Этот результат позволил «озёрникам» повторить достижение своей организации сезона-2010/2011.

Победа над «Финиксом» стала второй для «Лейкерс» на старте сезона, и теперь они идут с результатом 2-0. Последний раз калифорнийский клуб начинал сезон с двух побед в 2010 году.

Ранее тренер «Лейкерс» Редик заявил о том, что новичок команды Бронни Джеймс может выступить в фарм-клубе «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига).