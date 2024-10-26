Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» повторил достижение сезона-2010/2011
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В ночь на субботу, 26 октября, состоялся очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над командой «Финикс Санз» со счётом 123:116. Этот результат позволил «озёрникам» повторить достижение своей организации сезона-2010/2011.
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи
Победа над «Финиксом» стала второй для «Лейкерс» на старте сезона, и теперь они идут с результатом 2-0. Последний раз калифорнийский клуб начинал сезон с двух побед в 2010 году.
Ранее тренер «Лейкерс» Редик заявил о том, что новичок команды Бронни Джеймс может выступить в фарм-клубе «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига).
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