«Есть должок». Защитник «Локомотива-Кубань» Емченко — о матче с ЦСКА в Единой лиге

Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Владислав Емченко высказался в преддверии центрального матча недели в Единой лиге ВТБ с московским ЦСКА.

«Не хочу считать нас или армейцев фаворитами этого матча. Это будет интересная игра, достойная матча недели. Против ЦСКА всегда играть непросто: у них прекрасный, сильный состав. В рамках Суперкубка Единой лиги мы им уступили, поэтому у нас ещё есть должок, и в воскресенье сделаем всё, чтобы победить.

ЦСКА очень силён как команда, видны интересные идеи тренерского штаба. В то же время прекрасно подобраны высококлассные игроки, которые могут как индивидуально для себя создать атаку, так и для партнёров. Каждый там знает свою роль. Это очень слаженная команда», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».

Владислав — участник и выпускник академии «Локомотива-Кубань». Выступал за различные молодёжные команды краснодарцев, начиная с команды ДЮБЛ. С сезона-2016/2017 начал играть за «Локомотив-Кубань-2» в Единой молодёжной лиге ВТБ. С 2018 по 2019 год Владислав выступал за «Локомотив-Кубань-ЦОП» в Суперлиге-2. В июле 2020 года Емченко подписал контракт с «Локомотивом-Кубань» по схеме «2+3».

После девяти проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Локомотив-Кубань» является лидером Единой лиги и единственной командой, которая не потерпела поражений. Армейцы провели восемь игр и проиграли единственный раз клубу «Пари НН».