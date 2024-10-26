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Грин — о чемпионстве «Уорриорз» в новом сезоне: не позволяйте нам выиграть ещё раз

Грин — о чемпионстве «Уорриорз» в новом сезоне: не позволяйте нам выиграть ещё раз
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34-летний четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и двукратный олимпийский чемпион Дрэймонд Грин заявил о целях «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2024/2025 после двух побед в первых матчах.

«Я не говорю, что мы собираемся выиграть чемпионат, но я говорю: не позволяйте нам выиграть ещё один чёртов чемпионат!» — приводит слова Грина издание Legion Hoops.

Минувшей ночью клуб «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил игроков «Юты Джаз» со счётом 127:86. На счету Дрэймонда три очка, два подбора, четыре передачи и три перехвата.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
86 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Коллинс - 14, Маркканен - 13, Секстон - 12, Джордж - 12, Кларксон - 11, Сенсабо - 9, Миллз - 7, Юбэнкс - 4, Williams - 2, Кесслер - 2, Хендрикс, Престон, Михайлюк, Filipowski, Поттер
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 27, Карри - 20, Подзиемски - 15, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 12, Уиггинс - 10, Луни - 9, Андерсон - 7, Уотерс III - 6, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Куминга - 2, Мелтон, Сантос

По итогам встречи «Голден Стэйт» стал первой командой в истории НБА, которой на старте регулярного чемпионата НБА удалось одержать две победы подряд с разницей как минимум 35 очков.

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