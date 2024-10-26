Грин — о чемпионстве «Уорриорз» в новом сезоне: не позволяйте нам выиграть ещё раз

34-летний четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и двукратный олимпийский чемпион Дрэймонд Грин заявил о целях «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2024/2025 после двух побед в первых матчах.

«Я не говорю, что мы собираемся выиграть чемпионат, но я говорю: не позволяйте нам выиграть ещё один чёртов чемпионат!» — приводит слова Грина издание Legion Hoops.

Минувшей ночью клуб «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил игроков «Юты Джаз» со счётом 127:86. На счету Дрэймонда три очка, два подбора, четыре передачи и три перехвата.

По итогам встречи «Голден Стэйт» стал первой командой в истории НБА, которой на старте регулярного чемпионата НБА удалось одержать две победы подряд с разницей как минимум 35 очков.