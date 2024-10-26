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Астана — Зенит. Прямая трансляция
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13:00 Мск
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«Зенит» на выезде разгромил «Астану» в Единой лиге

«Зенит» на выезде разгромил «Астану» в Единой лиге
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный баскетбольный клуб «Астана» и петербургский «Зенит». Игра закончилась победой гостей с разгромным счётом 99:64 (14:25, 16:24, 9:29, 25:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
64 : 99
Зенит
Санкт-Петербург
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Вольхин, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Самым результативным игроком в составе победителей стал россиянин Андрей Воронцевич. На его счету 18 очков, а также девять подборов и три результативные передачи. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Маркелл Джонсон. В его активе 29 очков, пять подборов.

В следующем туре «Астана» сыграет на выезде с саратовским «Автодором». Встреча состоится 30 октября и начнётся в 18:00 мск. «Зенит» в следующем туре примет на своей площадке «Самару». Матч состоится 30 октября. Начало — в 20:00 мск.

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