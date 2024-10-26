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Леброн Джеймс рассказал, сколько матчей планирует сыграть в сезоне-2024/2025

Леброн Джеймс рассказал, сколько матчей планирует сыграть в сезоне-2024/2025
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39-летний звёздный американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после прошедшего в ночь на субботу матча НБА с «Финикс Санз» сделал заявление по поводу того, какое количество игр собирается провести в сезоне-2024/2025 в рамках регулярного сезона НБА.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи

«Я планирую выйти в каждой игре этого сезона. Посмотрим, что произойдёт. Никогда нельзя предсказать травмы. Посмотрим, что произойдёт, если я этого не сделаю», — приводит слова Леброна издание Hoopshype.

Ранее стало известно, что сын Леброна Бронни Джеймс может выступить в фарм-клубе «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига).

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