Леброн Джеймс рассказал, сколько матчей планирует сыграть в сезоне-2024/2025
Поделиться
39-летний звёздный американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после прошедшего в ночь на субботу матча НБА с «Финикс Санз» сделал заявление по поводу того, какое количество игр собирается провести в сезоне-2024/2025 в рамках регулярного сезона НБА.
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 116
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Ривз - 26, Джеймс - 21, Хатимура - 14, Knecht - 8, Хэйс - 6, Расселл - 5, Винсент - 5, Кристи - 3, Джеймс, Льюис, Olivari, Traore
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 23, Бил - 15, Джонс - 14, Dunn - 9, Моррис - 8, О'Нил - 7, Пламли - 6, Нуркич - 4, Ighodaro, Ли, Бол, Гиллеспи
«Я планирую выйти в каждой игре этого сезона. Посмотрим, что произойдёт. Никогда нельзя предсказать травмы. Посмотрим, что произойдёт, если я этого не сделаю», — приводит слова Леброна издание Hoopshype.
Ранее стало известно, что сын Леброна Бронни Джеймс может выступить в фарм-клубе «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2024
-
14:40
-
14:38
-
14:30
-
14:02
-
14:02
-
13:43
-
13:40
-
12:58
-
12:08
-
11:53
-
10:56
-
10:08
-
09:30
-
09:15
-
08:49
-
08:38
-
07:37
-
07:22
-
07:15
-
06:51
-
06:50
-
05:20
-
05:09
-
04:07
-
02:25
-
01:00
-
00:00
- 25 октября 2024
-
23:42
-
23:39
-
22:49
-
21:07
-
20:07
-
19:35
-
18:36
-
17:54