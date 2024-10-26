Леброн Джеймс рассказал, сколько матчей планирует сыграть в сезоне-2024/2025

39-летний звёздный американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после прошедшего в ночь на субботу матча НБА с «Финикс Санз» сделал заявление по поводу того, какое количество игр собирается провести в сезоне-2024/2025 в рамках регулярного сезона НБА.

«Я планирую выйти в каждой игре этого сезона. Посмотрим, что произойдёт. Никогда нельзя предсказать травмы. Посмотрим, что произойдёт, если я этого не сделаю», — приводит слова Леброна издание Hoopshype.

Ранее стало известно, что сын Леброна Бронни Джеймс может выступить в фарм-клубе «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига).