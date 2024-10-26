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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 27 октября

Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 27 октября
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В воскресенье, 27 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Денвер Наггетс — «Лос-Анджелес Клипперс»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денвер»:

Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

«Бостон»:
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (рука).

«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон»:

Джордан Пул
Буб Кэррингтон
Билаль Кулибали
Кайл Кузма
Александр Сарр

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Тре Манн
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричардс

«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Миннесота»:

Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).

«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 133
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Лиллард - 28, Принс - 11, Трент-мл. - 10, Портис - 9, Грин - 9, Лопес - 7, Райт - 5, Коннотон - 3, Роллинз - 2, Боучэмп, Ливингстон, Smith, Джексон, Johnson
Чикаго Буллз: Уайт - 35, Лавин - 25, Вучевич - 22, Гидди - 17, Уильямс - 13, Смит - 11, Филлипс - 3, Терри - 3, Досунму - 2, Buzelis - 2, Картер, Крэйг, Саного, Хортон-Такер, Дуарте

«Мемфис»:

Джа Морант
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Санти Альдама
Зак Иди

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джарен Джексон (колено).

«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чикаго»:

Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич

«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Айзея Джо
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сан-Антонио»:

Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финикс»:

Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич

«Даллас»:

Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

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