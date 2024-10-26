Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 27 октября

В воскресенье, 27 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Денвер Наггетс — «Лос-Анджелес Клипперс»
«Денвер»:
Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).
«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс»
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
«Бостон»:
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (рука).
«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс»
«Вашингтон»:
Джордан Пул
Буб Кэррингтон
Билаль Кулибали
Кайл Кузма
Александр Сарр
«Кливленд»:
Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит»
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Тре Манн
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричардс
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс»
«Миннесота»:
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).
«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик»
«Мемфис»:
Джа Морант
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Санти Альдама
Зак Иди
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джарен Джексон (колено).
«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер»
«Чикаго»:
Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Айзея Джо
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс»
«Сан-Антонио»:
Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).
«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс»
«Финикс»:
Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич
«Даллас»:
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Пи Джей Вашингтон
Дэниел Гэффорд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз»
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.