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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 27 октября

В воскресенье, 27 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Денвер Наггетс — «Лос-Анджелес Клипперс»

«Денвер»:

Джамал Маррей

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон

Никола Йокич

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

«Бостон»:



Джру Холидэй

Деррик Уайт

Джейлен Браун

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (рука).

«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Уизардс Вашингтон Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон»:



Джордан Пул

Буб Кэррингтон

Билаль Кулибали

Кайл Кузма

Александр Сарр

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд

Донован Митчелл

Дин Уэйд

Эван Мобли

Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Шарлотт Хорнетс Шарлотт Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Тре Манн

Джош Грин

Майлз Бриджес

Ник Ричардс

«Майами»:



Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Торонто Рэпторс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота»:

Майк Конли

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Джулиус Рэндл

Руди Гобер

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Очаи Агбаджи

Скотти Барнс

Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Ар Джей Барретт (плечо).

«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик»

«Мемфис»:

Джа Морант

Маркус Смарт

Десмонд Бейн

Санти Альдама

Зак Иди

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Франц Вагнер

Паоло Банкеро

Уэнделл Картер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джарен Джексон (колено).

«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Чикаго»:

Джош Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин

Патрик Уильямс

Никола Вучевич

«Оклахома-Сити»:



Шей Гилджес-Александер

Айзея Джо

Лугенц Дорт

Джейлен Уильямс

Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс»

«Сан-Антонио»:

Крис Пол

Джулиан Шампани

Харрисон Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финикс»:

Тайас Джонс

Девин Букер

Брэдли Бил

Кевин Дюрант

Юсуф Нуркич

«Даллас»:

Лука Дончич

Кайри Ирвинг

Клэй Томпсон

Пи Джей Вашингтон

Дэниел Гэффорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз»

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл

Остин Ривз

Леброн Джеймс

Руи Хатимура

Энтони Дэвис

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кевин Хаертер

Демар Дерозан

Киган Мюррей

Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.