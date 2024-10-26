Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Когда он поможет Йокичу?» Перкинс раскритиковал звёздного игрока «Денвер Наггетс»

«Когда он поможет Йокичу?» Перкинс раскритиковал звёздного игрока «Денвер Наггетс»
Комментарии

Чемпион НБА 2008 года, а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс раскритиковал звёздного игрока клуба «Денвер Наггетс» Джамала Маррея.

«Когда Никола Йокич получит помощь? Я говорю сейчас о Джамале Маррее. Джамал, выручи братана! Их первая игра в сезоне… Маррею нужно серьёзно улучшить свою игру», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

В первой игре сезона «Наггетс» встречались с «Оклахома-Сити Тандер» и проиграли со счётом 87:102. На счету Джамала 12 очков (четыре реализованных броска из 13 с игры, из них два трёхочковых попадания).

НБА — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун - 16, Йокич - 16, Портер - 15, Маррей - 12, Гордон - 12, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Уотсон - 2, Шарич - 2, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 25, Уиггинс - 15, Уильямс - 12, Джо - 7, Дженг - 6, Дорт - 5, Уоллес - 4, Jones, Карузо, Флаглер, Reese, Mitchell, Ducas

Ранее лидер команды Никола Йокич заявил, чего не хватает клубу для хороших результатов.

Материалы по теме
Никола Йокич сделал категоричное заявление о «Денвере» и навыках игроков команды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android