«Когда он поможет Йокичу?» Перкинс раскритиковал звёздного игрока «Денвер Наггетс»

Чемпион НБА 2008 года, а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс раскритиковал звёздного игрока клуба «Денвер Наггетс» Джамала Маррея.

«Когда Никола Йокич получит помощь? Я говорю сейчас о Джамале Маррее. Джамал, выручи братана! Их первая игра в сезоне… Маррею нужно серьёзно улучшить свою игру», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

В первой игре сезона «Наггетс» встречались с «Оклахома-Сити Тандер» и проиграли со счётом 87:102. На счету Джамала 12 очков (четыре реализованных броска из 13 с игры, из них два трёхочковых попадания).

Ранее лидер команды Никола Йокич заявил, чего не хватает клубу для хороших результатов.