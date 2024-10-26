«Детройт» — «Бостон»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

Завтра, 27 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Литтл Сизарс-арена» между собой сыграют «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». Начало игры запланировано на 2:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что встречу можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.