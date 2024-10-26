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«Вашингтон» — «Кливленд»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

«Вашингтон» — «Кливленд»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Завтра, 27 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Кэпитал Уан-арена» между собой сыграют «Вашингтон Уизардс» и «Кливленд Кавальерс». Начало игры запланировано на 2:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что встречу можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

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