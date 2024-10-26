«Миннесота» — «Торонто»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Завтра, 27 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Таргет-центр» между собой сыграют «Миннесота Тимбервулвз» и «Торонто Рэпторс». Начало игры запланировано на 4:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».
Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что встречу можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.
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