Шакил О'Нил резко прокомментировал решение Эмбиида не играть в сдвоенных матчах

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил выступил с критическим заявлением в адрес звёздного игрока «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида не играть в сдвоенных («бэк-ту-бэк» — две игры за два дня) матчах НБА.

«Почему он отказывается играть в сдвоенных играх? Его баскетбол не такой энергозатратный. На нём не сдваиваются, не страиваются, как на мне. Для меня это просто показывает, что он не хочет выигрывать чемпионат. Я не думаю, что Джоэл хочет быть таким парнем. На самом деле мне хочется, чтобы он принял это на свой счёт… Пока он не выйдет на сцену и не возьмёт на себя эту ответственность и не переложит город и команду на свою спину.

Когда ты зарабатываешь так много денег, ты действительно настолько мотивирован? Когда я впервые получил большой контракт, то сохранил мотивацию, потому что там было ещё больше денег. Если я зарабатываю $ 250 млн, то постараюсь, чтобы достичь $ 500 млн по следующему контракту, и определённо буду сохранять мотивацию. Так что, если мне нужно сыграть 82 игры, чтобы выиграть чемпионат, я сделаю это», — приводит слова Шакила издание Basket News.