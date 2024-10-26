Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил резко прокомментировал решение Эмбиида не играть в сдвоенных матчах

Шакил О'Нил резко прокомментировал решение Эмбиида не играть в сдвоенных матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил выступил с критическим заявлением в адрес звёздного игрока «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида не играть в сдвоенных («бэк-ту-бэк» — две игры за два дня) матчах НБА.

«Почему он отказывается играть в сдвоенных играх? Его баскетбол не такой энергозатратный. На нём не сдваиваются, не страиваются, как на мне. Для меня это просто показывает, что он не хочет выигрывать чемпионат. Я не думаю, что Джоэл хочет быть таким парнем. На самом деле мне хочется, чтобы он принял это на свой счёт… Пока он не выйдет на сцену и не возьмёт на себя эту ответственность и не переложит город и команду на свою спину.

Когда ты зарабатываешь так много денег, ты действительно настолько мотивирован? Когда я впервые получил большой контракт, то сохранил мотивацию, потому что там было ещё больше денег. Если я зарабатываю $ 250 млн, то постараюсь, чтобы достичь $ 500 млн по следующему контракту, и определённо буду сохранять мотивацию. Так что, если мне нужно сыграть 82 игры, чтобы выиграть чемпионат, я сделаю это», — приводит слова Шакила издание Basket News.

Материалы по теме
«Это твоя чёртова работа». Суперзвезду НБА ждёт громкое расследование от лиги
«Это твоя чёртова работа». Суперзвезду НБА ждёт громкое расследование от лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android