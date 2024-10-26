«Чикаго» — «Оклахома»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

В воскресенье, 27 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Юнайтед-центр» между собой сыграют «Чикаго Буллз» и «Оклахома-Сити Тандер». Начало игры запланировано на 4:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Отметим, что встречу можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.