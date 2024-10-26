«Финикс» — «Даллас»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

В воскресенье, 27 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Футпринт Центр» между собой сыграют «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Начало игры запланировано на 5:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что встречу можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.