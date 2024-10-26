Результаты всех матчей Единой лиги 26 октября
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В субботу, 26 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Результаты матчей Единой лиги 26 октября:
«Астана» — «Зенит» — 64:99.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
64 : 99
Зенит
Санкт-Петербург
Астана: Джонсон - 29, Смит - 19, Утоми - 8, Майдекин - 6, Айткали - 2, Мурзагалиев, Щербак, Десятников, Походяев, Исаенко, Оразбеков
Зенит: Воронцевич - 18, Фрейзер - 16, Мун - 16, Карасёв - 10, Жбанов - 9, Вольхин - 9, Пойтресс - 9, Щербенев - 6, Хантер - 4, Рыжов - 2, Захаров, Бэйкон
В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Команды, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
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