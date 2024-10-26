Результаты всех матчей Единой лиги 26 октября

В субботу, 26 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Единой лиги 26 октября:

«Астана» — «Зенит» — 64:99.

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Команды, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.