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Видео: звёздный Джоэл Эмбиид придумал спорный ритуал перед исполнением штрафных бросков

Видео: звёздный Джоэл Эмбиид придумал спорный ритуал перед исполнением штрафных бросков
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30-летний звёздный камерунский, французский и американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Филадельфия Сиксерс», Джоэл Эмбиид на предматчевой разминке показал необычный ритуал перед исполнением штрафных бросков.

Джоэл заводит бросковую руку в зону ягодиц, затем подносит к носу и исполняет бросок. И так два раза.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джоэл пропустил две игры на старте сезона, в которых его команда дважды уступила. В сегодняшней встрече «Торонто» нанёс поражение «Филадельфии» со счётом 115:107.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
115 : 107
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Барнс - 27, Пёлтль - 19, Mogbo - 12, Агбаджи - 12, Battle - 12, Shead - 11, Дик - 8, Митчелл - 8, Буше - 4, Фернанду - 2, Картон, Темпл, Kamka Chomche
Филадельфия Сиксерс: Убре - 28, Макси - 24, Лоури - 14, Драммонд - 11, Мартин - 11, Ябуселе - 9, Гордон - 8, Мартин - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Edwards, McCain, Киньонес, Bona

Ранее легендарный игрок Шакил О'Нил раскритиковал Джоэла за решение не выступать в сдвоенных играх в сезоне-2024/2025.

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