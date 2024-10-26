Видео: звёздный Джоэл Эмбиид придумал спорный ритуал перед исполнением штрафных бросков

30-летний звёздный камерунский, французский и американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Филадельфия Сиксерс», Джоэл Эмбиид на предматчевой разминке показал необычный ритуал перед исполнением штрафных бросков.

Джоэл заводит бросковую руку в зону ягодиц, затем подносит к носу и исполняет бросок. И так два раза.

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Джоэл пропустил две игры на старте сезона, в которых его команда дважды уступила. В сегодняшней встрече «Торонто» нанёс поражение «Филадельфии» со счётом 115:107.

Ранее легендарный игрок Шакил О'Нил раскритиковал Джоэла за решение не выступать в сдвоенных играх в сезоне-2024/2025.